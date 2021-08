Corona-Impfstoff: Aufkleber im Impfzentrum Meßstetten gestohlen

Ein ehemaliger Sicherheitsdienst-Mitarbeiter soll im Kreisimpfzentrum in Meßstetten (Zollernalbkreis) Impfaufkleber gestohlen haben. Auch ein Stempel ist abhandengekommen.

Der Mann soll laut Amtsgericht Balingen im Februar im Kreisimpfzentrum in Meßstetten mehrere Impfstoff-Chargen-Aufkleber gestohlen haben. Wie viele Aufkleber genau wegkamen, wisse man nicht, so eine Gerichtsmitarbeiterin.

Ehemaliger Mitarbeiter als Täter?

Der Angeklagte selbst bestreite den Diebstahl. Er arbeitet mittlerweile nicht mehr im Impfzentrum. Brisant ist aber: Einige Zeit nach den Aufklebern ist auch ein Stempel des Impfzentrums abhandengekommen, sagte eine Gerichtsmitarbeiterin dem SWR. Zusammen mit der Unterschrift eines Arztes könnten demnach gefälschte Impfnachweise im Umlauf sein.

Landratsamt schweigt

Das Landratsamt des Zollernalbkreises, das das Impfzentrum betreibt, will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern. Vom Angeklagten ist zur Zeit auch nicht mehr zu erfahren.

Gerichtstermin auf Oktober verschoben

Er hätte am Freitag am Balinger Amtsgericht aussagen sollen, doch er meldete sich krank. Deswegen wird der Prozess voraussichtlich erst im Oktober verhandelt werden. Dann ist auch ein ehemaliger Kollege des Angeklagten als Zeuge geladen. Der will angeblich gesehen haben, wie der Mann die Aufkleber gestohlen hat. Und zum Stempel werde er dann auch befragt, so eine Gerichtsmitarbeiterin.