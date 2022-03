Impfappell an über 60-Jährige

Lassen Sie sich jetzt impfen. Einen Brief mit dieser Bitte finden zurzeit die über 60-Jährigen in Tübingen in ihrem Briefkasten. Absender des Briefes sind OB Boris Palmer, Uniklinik-Chef Michael Bamberg und die Pandemiebeauftragte Federle. Sie machen in dem Brief deutlich, dass eine Corona-Infektion vor allem für ungeimpfte Menschen ab 60 gefährlich ist. Wer sich nicht impfen lasse, müsse davon ausgehen, dass er sich in diesem Winter anstecke. Lasse sich jeder über 60 impfen, sinke die Zahl der Intensivpatienten in Deutschland um die Hälfte, schreiben Palmer, Bamberg und Federle.