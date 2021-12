Eltern fuhren weit zum Kinderimpfen in Baiersbronn

In Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) wurden am Sonntag bei einer Impfaktion etwa 250 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren geimpft.

Die Kinder bekamen den Impfstoff für Erwachsene in einer geringeren Dosierung. Der Kinderimpfstoff gegen Corona kommt nach der eingeschränkten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) erst ab heute zu den Ärztinnen und Ärzten in Baden-Württemberg.

"Hat ein bisschen weh getan"

Der 11-jährige Kevin war eines der Kinder, die geimpft wurden. Er ertrug tapfer die dann doch schnelle Prozedur. "Hat ein bisschen weh getan, aber alles hat eigentlich gut geklappt“, sagte er danach.

Der Andrang sei groß gewesen, berichten die Baiersbronner Impf-Ärzte. Die Online-Termine waren schnell ausgebucht. Für die Aktion seien Familien aus ganz Deutschland angereist - Impfaktionen für Kinder sind selten.

Ärzte haben Kinder frühzeitig geimpft

In der Baiersbronner Praxis-Gemeinschaft wurden bereits vor der Aktion schon rund 900 Kinder unter 12 Jahren geimpft. "Wir haben die Kinderimpfungen schon sehr früh begonnen, um vor allem unsere eigenen Kinder zu schützen", erklärte Wolfgang von Meißner von den Hausärzten am Spritzenhaus. "Meine Frau arbeitet als Ärztin auf der Intensivstation, ich bin in einer Schwerpunktpraxis beschäftigt." Außerdem wurden in Baiersbronn am Sonntag auch 50 Mütter und Väter geimpft.