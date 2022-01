per Mail teilen

Mit einer öffentlichen Impfaktion möchte die Agentur für Arbeit Balingen ihren Kundinnen und Kunden sowie allen anderen Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot machen, sich schnell und ohne Termin gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, um sich und andere zu schützen. Die Impfaktion findet am 07. Oktober ab 12:30 Uhr im Berufsinformation der Agentur für Arbeit in der Stingstraße in Balingen statt. Verimpft werden die Impfstoffe von BioNTech und Johnson&Johnson.