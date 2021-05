In Baiersbronn im Kreis Freudenstadt sind am Sonntag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Hotellerie und Gastronomie gegen Covid-19 geimpft worden. Anlass war die erhoffte Öffnung von Hotels und Restaurants Mitte der Woche. Insgesamt 540 Termine im Minutentakt hatte eine Hausärztepraxis angeboten. Alle waren ausgebucht. Insgesamt vier Hausärzte und acht Helferinnen legten dafür eine Sonderschicht ein. Bei der werde man nicht reich, so einer der Ärzte, aber man wolle der Gastronomie und Hotellerie helfen. In der Gemeinde Baiersbronn sind 1.500 Menschen in Sternerestaurants, Nobelhotels und vielen weiteren gastronomischen Betrieben beschäftigt.