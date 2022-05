Wo kann ich mich impfen lassen in den Kreisen Freudenstadt, Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen, oder Zollernalb?

per Mail teilen

Der größte Ansturm auf die Impfstandorte in der Region scheint zumindest vorerst vorbei zu sein. Es gibt aber weiterhin leicht zugängliche Angebote. Ende Februar wird der neue Impfstoff "Novavax" erwartet.

Bereits am 10. Januar haben der Kreis Tübingen, die Uniklinik und das Rote Kreuz ihren gemeinsamen Impfstandort in Tübingen-Hirschau vorübergehend geschlossen. Jetzt werden auch die Öffnungszeiten in den verbleibenden Standorten verkürzt. Alle Standorte bleiben aber bestehen.

Die Alte Apotheke der Tübinger Uniklinik bleibt Impfstützpunkt. SWR Roland Altenburger

Der Impfstandort in der Alten Apotheke in Tübingen (Röntgenweg 9) hat täglich von 14.30 bis 21 Uhr geöffnet

Am Impfstandort in der Tonnenhalle in Mössingen (Löwensteinplatz 1) kann man sich dienstags und donnerstags zwischen 14 und 20 Uhr impfen lassen. Ab dem 10. Februar werden nur noch donnerstags im Zeitraum zwischen 14 und 20 Uhr Impfungen angeboten.

Der Impfstandort in der Alten Post in Rottenburg (Poststraße 15) hat montags und freitags in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr und samstags von 8-14 Uhr geöffnet. Seit dem 14. Februar sind Montag und Samstag als Impftage weggefallen.

Möglichst mit Termin

Spontane Impfungen ohne vorherige Anmeldung sind bei den Standorten im Kreis Tübingen möglich, das Impfteam bittet aber darum, möglichst online einen Termin zu vereinbaren.

Freie Wahl des Impfstoffs

Den Impfstoff kann man sich vor Ort nach ärztlicher Beratung aussuchen. Zur Verfügung stehen Moderna, BioNTech und Johnson&Johnson. Der zwischenzeitlich zugelassene Impfstoff Nuvovaxid ("Novavax") wird voraussichtlich ab Ende Februar 2022 an den Impfstandorten im Landkreis Tübingen zur Verfügung stehen. Laut Landratsamt kann man dafür dann rechtzeitig einen Termin buchen.

Spontan, mobil und ohne Termin

Auch mobile Impfaktionen des DRK gibt es nach wie vor. Bei ihnen ist es nicht nötig, einen Termin zu buchen.



Samstag, 26. Februar 2022 ,11 – 16.30 Uhr, Alte Raiba/DRK- Testzentrum Rottenburg-Ergenzingen (Gäustr. 9)

Die Impfstandorte im Kreis Reutlingen bleiben unverändert:

Reutlingen, Stadion an der Kreuzeiche

Marktplatz Reutlingen, Marktplatz 14

Festkelter am Kelternplatz, Metzingen

Bad Urach, Ermstalklinik

Pfullingen, DEZ Kirchstraße

Beutenlayhalle, Münsingen

Rentalhalle, Zwiefalten

Das Reutlinger Kreuzeichestadion: eigentlich die Heimat der Kicker des SSV Reutlingen, seit Monaten Kreisimpfzentrum. SWR Jörg Heinkel

Die Öffnungszeiten ändern sich allerdings jeweils nach Bedarf. Das Landratsamt passt sie wöchentlich dem Andrang an den jeweiligen Standorten an. Auf den Seiten des Landratsamts kann man sich immer aktuell informieren. Am Stadion Kreuzeiche gibt es täglich Termine, meist nachmittags, am Sonntag auch für Kinder.

Außerdem bietet das DRK in Eningen unter Achalm am 27. Februar von 9:00 bis 13:00 Uhr ein Drive-In-Impfen an, bei dem man im Auto sitzen bleiben kann. Sollte die Dauer nicht genügen, werde der Termin verlängert, so das Rote Kreuz. Eine Online-Anmeldung pro Person muss sein - auch wenn sich mehrere Personen impfen lassen wollen, die im selben Auto sitzen.

Neben der stets aktualisierten Terminliste auf der Webseite der Oberschwabenklinik Ravensburg werden Impftermine im Landkreis Sigmaringen auch auf der Homepage des Kreises selbst angeboten. An die Ravensburger Klinik sind auch die mobilen Impfteams angedockt.

Ausschließlich online können auch Termine für eine Corona-Schutzimpfung im ehemaligen Medimax-Gebäude im Gewerbegebiet Käppeleswiesen in Sigmaringen vereinbart werden. Aber auch wer ohne Termin kommt, muss laut Landratsamt kaum mit Wartezeiten rechnen. Dort werden montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Kinderimpfungen (für unter 12-Jährige) werden dort allerdings nicht angeboten.

Kinder-Inpfung bei den SRH-Kliniken

Bei den SRH Kliniken können sich neben Erwachsenen auch Kinder impfen lassen. Dort ist es aber für Erwachsene und Kinder zwingend nötig, vorher einen Termin zu vereinbaren. Impftermine in Bad Saulgau gibt es montags, mittwochs und freitags, in Pfullendorf dienstags, donnerstags und freitags, jeweils von 8:30 bis 16 Uhr.

Im Landkreis Freudenstadt bleibt der Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (KISS) geöffnet. Die Zeiten sind aktuell von Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr. An Sonntagen werden im KISS Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren angeboten. Außerhalb dieser Zeiten gibt es keine Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren, weil dann der spezielle Kinderimpfstoff nicht zur Verfügung steht.

Hausärzte aus Baiersbronn impfen im ehemalingen Schwarzwaldsanatorium. SWR Tobias Rager

Im ehemaligen Schwarzwaldsanatorium in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt), in dem Hausärzte ein Impfzentrum eingerichtet haben, werden derzeit ein bis zwei Impftage pro Woche angeboten, Mittwoch und Samstag. Die Anmeldung ist im Internet möglich.

Der Zollernalbkreis hat die Pop-Up-Impfzentren in Balingen und Hechingen wieder geschlossen. Seit Montag, dem 17. Januar hat nur noch das Impfzentrum Meßstetten geöffnet. Grund ist nach Angaben des Landratsamtes die geringe Nachfrage. Termine kann man online buchen, man kann aber auch ohne Termin kommen.

Kreisimpfzentrum des Zollernalbkreises auf dem ehemaligen Militärgelände in Meßstetten SWR Julia Klebitz, SWR

Wahl des Impfstoffs

Zur Verfügung stehen derzeit ausschließlich m-RNA-Impfstoffe. Gemäß aktueller STIKO-Empfehlung bekommen Personen unter 30 Jahren nur den Impfstoff Biontech verimpft. Personen über 30 Jahren erhalten je nach Verfügbarkeit Biontech oder Moderna.

Auf seiner Internetseite führt das Landratsamt in Balingen auch viele aktuelle Impf-Aktionen anderer Anbieter auf.

Der Kreis Calw setzt voll auf sein eigenes Impfmobil. Es pendelt zwischen drei festen Stützpunkten in Calw, Nagold und Bad Wildbad.

Impfstützpunkt Calw: Robert-Bosch-Str.15 (Di, Do, So)

Impfstützpunkt Nagold: Robert-Bosch-Straße 10 (Mi, Fr)

Impfstützpunkt Bad Wildbad: Kernerstr. 62 (Mi, Sa)

Impfstandort Altensteig: nach Bedarf



Zu diesen Impfstützpunkten kann man während der Öffnungszeiten auch ohne Termin kommen. Möglich ist es aber auch, im Vorfeld einen Termin zu buchen.

Sobald der neue Impfstoff Novamax verfügbar ist, soll das Impfmobil auch wieder durch den ganzen Kreis touren. Ab Mitte Februar werden laut Landratsamt Anmeldungen möglich sein. Wer in einer Pflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus arbeitet und das bei der Anmeldung angibt, soll dann möglichst schnell einen Termin bekommen. Hintergrund für die bevorzugte Behandlung: Mitte März tritt die Impfpflicht für diese Berufsgruppen in Kraft.

Keine Warteschlangen mehr im Kreis Tuttlingen

Auch im Kreis Tuttlingen werden von Woche zu Woche weniger Menschen geimpft. Waren es Ende Dezember noch über 1.200 an einem einzigen Tag, kommen inzwischen nur noch 100 pro Woche. Jetzt erwartet der Leiter der Kreisimpfstation Tuttlingen. Bernhard Flad, wieder einen gewissen Anstieg bei den Impfzahlen, da die Ständige Impfkommission eine zweite Auffrischungsimpfung für bestimmte Personengruppen empfohlen hat.

Novavax könnte Andrang erhöhen

Mit einem weiteren kurzfristigen Anstieg rechnet er für Ende Februar, sobald der Impfstoff von Novavax zur Verfügung steht. Auch wenn weniger Menschen zum Impfen kommen, ist es ihm aber wichtig, das Angebot unverändert aufrecht zu erhalten.

Booster-Impfung in 15 Minuten

Inzwischen steht zwar weniger Personal zum Impfen bereit, die Öffnungszeiten sind aber seit Wochen unverändert. Mit Wartezeiten sei kaum mehr zu rechnen, so Flad. Wer beispielsweise zum Boostern komme, müsse nur eine Viertelstunde dafür einplanen.

Verlässliche Öffnungszeiten

Geimpft wird täglich von 9:00 bis 16:30 Uhr in der Kreisimpfstation in Tuttlingen (Eisenbahnstraße 3). Außerdem sind mobile Impfteams mit fast identischen Öffnungszeiten an festen Terminen im ganzen Kreis anzutreffen.

Montags: Geisingen - Stadthalle, Karl-Hall-Straße 5

- Stadthalle, Karl-Hall-Straße 5 Dienstags: Spaichingen - Alte Turnhalle, Hauptstr. 139

- Alte Turnhalle, Hauptstr. 139 Mittwochs: Gosheim - Gesundheitszentrum (ehemals Café), Hauptstraße 49

- Gesundheitszentrum (ehemals Café), Hauptstraße 49 Donnerstags: Trossingen - Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, Hangenstraße 50

- Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, Hangenstraße 50 Freitags: Fridingen - Sepp-Hipp-Sporthalle, Spitalweg 8

An den drei Impfstützpunkten im Kreis Rottweil muss man sich nicht vorher anmelden, nur die Öffnungszeiten beachten.

Impfstützpunkt Rottweil: Marienstraße 2

Impfstützpunkt Schramberg: Szene 64, Geißhaldenstraße 49

Impfstützpunkt Sulz am Neckar: Backsteinbau, Bahnhofstraße 40

Personen zwischen 11 und 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. An bestimmten Tagen im Februar sind an allen Stützpunkten auch Corona-Impfaktionen für Kinder von 5 bis 11 Jahren geplant.