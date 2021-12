"Impf-Drive-In" an Weihnachten

In Eningen (Kreis Reutlingen) gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag einen "Impf-Drive-In". Wer sich gegen Corona impfen lassen will, muss nicht mal aus dem Auto aussteigen, sondern nur das Fenster runterkurbeln. Die Organisatoren vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) rechnen mit großem Andrang und sind vorbereitet: "Wir können 24 Autos in nur zehn Minuten abfertigen," so Timo Merz vom DRK-Ortsverein Eningen. Insgesamt 1.000 Impfungen wollen er und sein Team so verabreichen.