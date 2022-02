Leichter Anstieg bei Arbeitslosenzahlen

per Mail teilen

Die Arbeitsagenturen Rottweil, Reutlingen und Balingen verzeichnen im Januar einen leichten Anstieg bei der Zahl der Arbeitslosen. So schwanken die Arbeitslosenquoten zwischen 2,6 Prozent im Kreis Rottweil und 3,7 Prozent im Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Anstieg im Januar sei normal, heißt es. Auslaufende Arbeitsverträge und die Witterung, die manche Arbeiten unmöglich macht, seien die Gründe, so die Arbeitsagenturen. Trotzdem sehen sie insgesamt einen positven Trend, denn die Quoten seien deutlich niedriger als vor einem Jahr. In den Kreisen Tübingen und Reutlingen sind beispielsweise rund ein Fünftel weniger Menschen arbeitslos gemeldet.