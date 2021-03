per Mail teilen

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Bad Rippoldsau im Kreis Freudenstadt eine illegale Party aufgelöst. In einem leerstehenden Gebäude hatten sich 17 Personen zu einer Feier getroffen. Die Teilnehmer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen geltende Corona-Vorschriften sowie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.