Die Polizei hat in Metzingen (Kreis Reutlingen) zwei Männer festgenommen, die am Sonntag in einem Industriegebiet ohne Genehmigung Lebensmittel aus einem Lkw heraus verkauft haben. Zudem hatten die Männer gegen Lenk- und Ruhezeiten und das Steuerrecht verstoßen. Unter anderem wurde Kaffee und Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro beschlagnahmt.