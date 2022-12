Betriebe zwischen Reutlingen und Freudenstadt rechnen mit schwierigem 2023

per Mail teilen

Die Unternehmen und Handwerksbetriebe in der Region Neckar-Alb blicken mit Sorge in die Zukunft. Das zurückliegende Jahr wird als ordentlich bewertet, die Aussichten seien aber trüb.

Die Umfragen der Reutlinger Industrie- und Handelskammer zeigen: Die Geschäfte der regionalen Firmen liefen zuletzt noch ordentlich, doch die Aussichten trüben sich deutlich ein. 43 Prozent der befragten regionalen Firmen rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit schlechteren Geschäften. Als Gründe nennt die IHK unter anderem unsichere Lieferketten, den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise. Auch die Fachkräftesituation in der Region bleibe angespannt.

Handwerkskammer Reutlingen ist pessimistisch

Von "Zukunftssorgen" spricht auch die Handwerkskammer Reutlingen. Von den repräsentativ befragten Betrieben zwischen Alb, Neckar und Nordschwarzwald rechneten doppelt so viele wie im Vorjahr mit einer schlechteren wirtschaftlichen Lage. Sorgen bereite laut Kammer der beschleunigte Preisanstieg bei Material, Rohstoffen und Energie. Solche Kostensteigerungen könnten auch gesunde Betriebe schnell in eine wirtschaftliche Schieflage bringen.

Anteil der unzufriedenen Betriebe steigt

Rund 60 Prozent der Betriebe in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb bewerteten ihre Geschäftslage im dritten Quartal zwar noch als gut. Der Anteil derer, die nicht zufrieden waren, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahr von 7,5 auf nunmehr 11 Prozent.

Anders als saisonal üblich verschlechterte sich nach Angaben der Handwerkskammer im zurückliegenden Sommer die Zahl eingehender Aufträge. Die Nachfrage vor allem privater Haushalte ging zurück. Jeder dritte Betrieb, also über 30 Prozent, verzeichnete zuletzt weniger Bestellungen und Abschlüsse.