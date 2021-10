IHK Umfrage: Attraktive Arbeitgeber locken Menschen an

Attraktive Arbeitgeber sind der wichtigste Faktor für Studierende und Angestellte, in eine Region zu ziehen und dort zu bleiben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Industrie- und Handelskammer Reutlingen im Frühsommer gemacht hat. Über 230 Befragte sollten auf einer Skala von Null bis Drei angeben, was ihnen bei der Wohnortwahl wichtig ist. Bei den Angestellten kam die Bedeutung der Arbeitgeber auf den Wert 2,74, gefolgt von der Breitbandanbindung, der Pendel-Distanz und verfügbaren Wohnflächen. Studierenden, die neu in die Region kommen, war vor allem die Breitband- und Verkehrsanbindung wichtig, erst dann kamen die attraktiven Arbeitgeber sowie das Kultur- und Freizeitangebot. IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp schließt aus der Studie, dass Unternehmen noch stärker in ihre Außendarstellung als Arbeitgeber investieren müssen.