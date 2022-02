Auslandsgeschäft so gut wie nie

Firmen aus der Region Neckar-Alb haben im vergangenen Jahr Produkte im Wert von knapp 11 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Laut der Industrie- und Handelskammer Reutlingen ist das so viel wie noch nie. Industrielle Produkte, zum Beispiel aus dem Bereich Maschinenbau, gehen demnach vor allem in die USA, nach China und in den europäischen Binnenmarkt. Insgesamt wird über die Hälfte aller industriellen Waren ins Ausland verkauft. Alle drei von der IHK Reutlingen vertretenen Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb liegen im Auslandsgeschäft über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg. Auch für das kommende Jahr ist die IHK zuversichtlich und rechnet mit einem weiteren Export-Hoch. Wenn sich die Konfliktsituation in Osteuropa und Asien jedoch weiter zuspitzten sollte, werde sich das negativ auf den Außenhandel auswirken, so die IHK Reutlingen.