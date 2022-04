per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen sucht Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Das steht in einem jetzt veröffentlichten Appell an die heimische Wirtschaft. Sie bittet Unternehmen zu prüfen, ob sie vorhandene Unterkunfts-Kapazitäten für die kommende Zeit zur Verfügung stellen könnten. In Frage kämen dabei auch Betriebs- oder Ferienwohnungen oder Immobilien, die sonst für Monteure genutzt werden. "Jedes Angebot zählt und ist wichtig", schreibt IHK-Geschäftsführer Wolfgang Epp.