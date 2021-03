Die IG Metall in der Region ist zufrieden mit den Warnstreiks am Mittwoch. In Freudenstadt bildeten rund 220 Menschen eine Kette um das Firmengebäude des Maschinenbauers Bürkle - zum symbolischen Schutz des Standorts. Darunter seien viele Beschäftigte aus anderen Betrieben gewesen, die ihre Solidarität beweisen wollten. In den Kreisen Reutlingen und Tübingen nahmen laut Gewerkschaft tagsüber 1.100 Beschäftigte aus 12 Betrieben an Warnstreikaktionen teil.