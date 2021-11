per Mail teilen

Ihre Feinde heißen Rasenmäher, Mähroboter und Schottergarten - im Sommer. Und im Winter noch Klimawandel. Denn es ist nicht mehr so kalt und dann wachen die Igel zu früh aus ihrem Winterschlaf auf. Zu früh bedeutet, dass sie nichts zu fressen finden. Den putzigen, kleinen Stacheltieren droht also der Hungertod. Wie gut, dass es Menschen gibt, die Igel lieben und ihnen helfen. Bertram Schwarz hat in Reutlingen Igelfreund Eberhard Luik getroffen.