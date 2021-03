Die IG-Metall setzt in der Tarifrunde jetzt auf Warnstreiks. In der Region Nordschwarzwald streiken Beschäftigte der Metallindustrie seit Dienstag. Bei Bosch Rexroth in Horb im Kreis Freudenstadt beenden die rund 1.000 Mitarbeiter ihren Dienst zwei Stunden früher, so Georg Faigle von der IG-Metall Freudenstadt. Die Beschäftigten des Freudenstädter Maschinenbauers Bürkle wollen am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Auch im IG-Metall-Bezirk Reutlingen-Tübingen wird dann in den tarifgebundenen Betrieben gestreikt. Bosch-Mitarbeitende wollen ihre Arbeit zwei bis drei Stunden früher beenden. Kundgebungen oder öffentlich sichtbare Aktionen sind laut IG-Metall nicht geplant. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als teilweisen Ausgleich, wenn ein Betrieb die Arbeitszeit reduziert.