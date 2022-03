Hygieneverstöße bei Gastronomie im Kreis

Rund 36 Prozent aller kontrollierten Restaurants und Cafés im Kreis Tübingen weisen Hygienemängel auf. Das geht aus dem Bericht der Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Tübingen für das Jahr 2021 hervor. Als Beispiel für Hygienemängel nannten die Kontrolleure verschimmelte Lebensmittel, verschmutzte Wände in der Küche, verunreinigte Tiefkühltruhen und Keimbildungen in Wasserbehältern. Über 2.000 amtliche Kontrollen wurden im Kreis Tübingen durchgeführt. Damit wurde gut ein Viertel der Betriebe überwacht, heißt es in dem Bericht. In den meisten Restaurants und Cafés wurden geringfügige Hygienemängel oder falsche Kennzeichnungen festgestellt. Insgesamt wurden 47 Bußgeldverfahren sowie 22 Strafverfahren eingeleitet. In zwei Fällen wurde der Betrieb vorübergehend geschlossen.