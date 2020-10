per Mail teilen

Ein Unbekannter ist laut Polizei am Wochenende in ein Schnellrestaurant in der Reutlinger Innenstadt eingebrochen. Offenbar hatte der Mann Hunger, denn im Verkaufsraum wärmte er sich zwei Brötchen auf, belegte sie mit Salami und Tomaten. Außerdem trank er aus mehreren Getränkebechern und richtete sich Kekse zum Nachtisch, berichtet die Polizei. Er entwendete eine Dose mit Trinkgeld. Zurück ließ er ein verkohltes Brötchen. Die Polizei hat etliche Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.