Spendenaktion zu 175 Jahre Feuerwehr Tübingen

per Mail teilen

Mit einer Spendenaktion für die historische Fahne startet die Tübinger Feuerwehr in das Jubiläumsjahr zum 175-jährigen Bestehen. Sie ist eine der ältesten Wehren in Deutschland. Die alte Fahne wurde 1854 gestiftet und hat die Einsätze bis 1964 begleitet. Jetzt soll sie restauriert und im Mai zur Jubiläumsausstellung im Tübinger Stadtmuseum präsentiert werden. 3.000 Euro werden für die Restaurierung gebraucht. Sollte mehr eingenommen werden, fließt das Geld in die Restaurierung historischer Gerätschaften und Fahrzeuge der Tübinger Feuerwehr.