Hundert Autospiegel in den Landkreisen Tübingen und Zollernalb beschädigt

Böse Überraschung für Autobesitzer - ihre Außenspiegel waren beschädigt. Nun hat die Polizei in Balingen die mutmaßlichen Täter gefasst.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Weihnachten gegen vier junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren. Sie sollen während der Feiertage mindestens 100 Autos im Landkreis Tübingen und Zollernalbkreis beschädigt haben. Es waren zahlreiche Anzeigen eingegangen, dass in Hirrlingen und Rottenburg sowie in Grosselfingen, Hechingen und Balingen an geparkten Fahrzeugen Außenspiegel beschädigt wurden.

Polizei kontrolliert verdächtiges Auto

Am Montagfrüh war einer Polizeistreife im Rahmen der Fahndung ein Auto in Hechingen-Weilheim aufgefallen. Bei der Kontrolle der vier jungen Männer wurde in dem Wagen das mutmaßliche Tatwerkzeug gefunden. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Die genaue Anzahl der beschädigten Autos sowie der Sachschaden müssen noch ermittelt werden. Ebenso, ob das Quartett für frühere Sachbeschädigungen in Frage kommt. Das Polizeirevier Balingen bittet weitere Geschädigten, sich zu melden.