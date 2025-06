per Mail teilen

Ein verwahrlost wirkender Hund ist einer Anwohnerin in einem Tübinger Wohngebiet aufgefallen. Die Polizei findet die Halter. Die sind ohne den Hund in den Urlaub gefahren.

In Tübingen ist der Polizei ein durch ein Wohngebiet streunender Hund gemeldet worden. Als die Beamten die Halter per Telefon erreichen, stellt sich heraus: Die sind in den Urlaub gefahren und haben den Hund nach Polizeiangaben alleine zurückgelassen.

Hundehalter in Tübingen müssen mit Strafanzeige rechnen

Eine Anwohnerin hatte beobachtet, dass der Hund seit mehreren Tagen durch ihr Wohngebiet gestreunt ist. Da die Frau niemanden finden konnte, der für den Hund verantwortlich war, nahm sie ihn zunächst bei sich auf. Später kam die Polizei dazu, um den Hund ins Tierheim zu bringen.

Dabei ist den Beamten aufgefallen, dass der Hund verwahrlost und unterernährt wirkte. Außerdem entdeckten sie eine Handynummer am Halsband. Als sie dort anriefen, meldeten sich auch tatsächlich die Halter. Und so kam heraus, dass diese in den Urlaub gefahren waren und den Hund zu Hause zurückgelassen hatten.

Warum konnte der Hund durch Tübingen streunen?

Nach Beobachtungen der Anwohnerin war der Hund schon länger als Streuner unterwegs. Die Polizei hatte aber bis zum Freitag keine Informationen über die Hintergründe. Wie der Hund auf die Straße gekommen war und ob seine Halter ihn ausgesetzt hatten, war bis dahin unklar. Der Hund wurde nun vorläufig im Tierheim untergebracht.