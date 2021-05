per Mail teilen

Zwei American Staffordshire-Hunde haben am Mittwoch in Rottweil einen anderen Hund angegriffen und tot gebissen. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, hatte der 82-jährige Halter des Terrier-Paares offenbar die Kontrolle über seine Hunde verloren. Auch er wurde von ihnen gebissen. Gegen den 82-Jährigen ermittelt nun die Polizeihundeführerstaffel.