Hund verletzt Kind schwer

Ein streunender Hund hat in Nusplingen (Zollernalbkreis) einen 13-jährigen Jungen angegriffen und schwer verletzt. Der 13-Jährige war laut Polizei zu Fuß in Nusplingen unterwegs, als der Hund ihn unvermittelt angefallen haben soll. Durch die Bisse wurde der Junge so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Tier rannte davon. Ende 2020 war in Nusplingen bereits eine Frau bei einem fast identischen Angriff schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten suchen nun Zeugen, die die Attacke auf den Jungen beobachtet haben oder Angaben zum Hund machen können. Das Tier soll etwas größer als ein Schäferhund sein und kurzes braunes Fell haben.