Hund beißt Schaffner bei Zugfahrt nach Reutlingen

Aufregung im Reutlinger Bahnhof. Ein Hund soll auf der Bahnfahrt in der Nähe von Stuttgart einen Schaffner gebissen haben.

Die Polizei hat am Montag eine Frau am Bahnsteig im Reutlinger Bahnhof angehalten. Ihr Hund soll zuvor einen Schaffner gebissen haben. Laut einer Mitteilung saß die 27-Jährige mit ihrem angeleinten Hund in einem Viererabteil eines Zugs von Heilbronn in Richtung Stuttgart.

Schaffner erleidet Schock

Als der Fahrkartenkontrolleur durch den Zug ging, wurde er wohl im Vorbeigehen von dem Hund, der keinen Maulkorb trug, angegriffen und gebissen. Der 34--Jährige erlitt dadurch einen Schock und Verletzungen am Unterarm. Vom Hauptbahnhof Stuttgart wurde der Zugbegleiter mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen gegen Hundebesitzerin

Die Hundebesitzerin fuhr mit dem Zug weiter bis Reutlingen. Am dortigen Bahnhof hielt die inzwischen verständigte Polizei sie am Bahnsteig an. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.