Der Modekonzern Hugo Boss in Metzingen (Kreis Reutlingen) setzt seine Online-Expansion fort. Wie das Unternehmen mitteilt, soll es in zwölf weiteren Märkten Internetshops geben, unter anderem in Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach eigenen Angaben will Hugo Boss den Online-Umsatz bis 2022 auf mehr als 400 Millionen Euro steigern. Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse aus dem E-Commerce bei 221 Millionen Euro.