per Mail teilen

Das Mode-Unternehmen Hugo Boss aus Metzingen (Kreis Reutlingen) hat im zweiten Quartal des Jahres hohe Verluste gemacht. Der Umsatz ist um fast 60 Prozent gesunken.

Das bedeutet einen Verlust von 250 Millionen Euro, der durch eine Vorsteuergutschrift allerdings auf 186 Millionen Euro sinkt. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal hatte Hugo Boss noch 50 Millionen Euro Gewinn gemacht. Besonders die zeitweise Schließung von rund der Hälfte der Läden hat dem Unternehmen zu schaffen gemacht.

Wachstum bei Online-Geschäft

Das Online-Geschäft von Hugo Boss ist zwar weiter gewachsen - und in China steigen die Umsätze wieder deutlich. Trotzdem will Vorstandsprecher Yves Müller keine genaue Prognose abgeben. Da nicht klar ist, wie sich die Weltlage in Bezug auf die Corona-Pandemie entwickelt. Bei Boss rechnet man für die zweite Jahreshälfte damit, dass sich das Geschäft langsam erholt.