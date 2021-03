per Mail teilen

Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr fast ein Drittel seines Umsatzes eingebüßt. Damit machte er einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 236 Millionen Euro.

Der Konzern geht davon aus, dass auch das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wird. Die Aktien von Hugo Boss gaben nach Bekanntgabe der Verluste für 2020 um knapp sieben Prozent nach.

Hugo Boss hat bislang viele schwere Krisen überstanden und sich in den vergangenen Jahren langsam wieder erholt. So gelang dem Modekonzern 2019 ein Gewinn von 344 Millionen Euro.

Einsparungen im vierten Quartal

In der 2020-Corona-Bilanz steht jetzt aber das dicke Minus von 236 Millionen Euro. Die Auswirkungen der Pandemie belasten Hugo Boss auch aktuell, obwohl der Konzern im Herbst vergangenen Jahres viel gespart hat und so wieder ein kleines Plus erzielen konnte.

Keine exakte Prognose

Mit einer Erholung rechnet der Hugo-Boss-Vorstand aber erst im weiteren Verlauf dieses Jahres. Eine genaue Prognose wagt der Modekonzern aus Metzingen aber nicht.