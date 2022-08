Drehbuchautor Felix Huby wird in Dettenhausen beerdigt

Der Schriftsteller und Drehbuchautor Felix Huby wird in seiner Heimatgemeinde Dettenhausen (Kreis Tübingen) beerdigt, wo er aufgewachsen ist. Er ist am Freitag in Berlin gestorben.

Der Erfinder der Tatort-Kommissare Schimanski, Palu und Bienzle, Felix Huby, wird in Dettenhausen begraben. Der Ehrenbürger soll ein Ehrengrab in seiner Heimatgemeinde bekommen. Der Zeitpunkt stehe noch nicht fest, so Dettenhausens Bürgermeister Thomas Engesser gegenüber dem SWR. Der Drehbuchautor und Schriftsteller Felix Huby war am Freitag im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben. Dort lebte er die letzten 30 Jahre. Politik und Medien trauern um Huby Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte ihn als kreatives Multitalent. Als Journalist, Drehbuchautor, Fernsehserienschreiber und Schriftsteller habe er prägende Spuren in der baden-württembergischen Kulturlandschaft hinterlassen. Auch SWR Intendant Kai Gniffke trauert um den renommierten Autor, der über viele Jahre eng mit dem Sender verbunden war. Mit Felix Huby habe man einen der prägenden Autoren der deutschen Fernsehkultur verloren.