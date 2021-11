Hotelbrand mit hohem Schaden

In der Nacht zum Sonntag hat es in einem Hotel in Waldachtal-Salzstetten im Kreis Freudenstadt gebrannt. Nach Polizeiangaben brannte der Keller des Gebäudes. 65 Menschen mussten evakuiert werden. Sie konnten aber noch in der Nacht in das Hotel zurückkehren. Drei Hotelmitarbeiter kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Brand durch einen technischen Defekt in einer Infrarotkabine verursacht. Der Schaden liege im oberen sechsstelligen Bereich.