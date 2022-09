Neues Hospiz in Münsingen soll Ort der Geborgenheit werden

Es soll ein Ort der Geborgenheit für schwer kranke und sterbende Menschen aus der gesamten Alb-Region werden. In Münsingen (Kreis Reutlingen) hat die Samariterstiftung am Freitag ein neues Hospiz eröffnet. Um den Bau, insbesondere die Innenausstattung zu finanzieren hat das Alb-Hospiz große finanzielle Unterstützung bekommen. Über 600.000 Euro haben gut 60 engagierte Bürger als Darlehen gegeben. Was daraus geworden ist? SWR Reporterin Luisa Klink hat sich das Alb-Hospiz in Münsingen heute bei der Eröffnung angeschaut.