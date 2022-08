Hornissen greifen Wanderer an Uracher Wasserfall an

per Mail teilen

Ein Hornissenschwarm hat am Sonntag Mittag Wanderer beim Uracher Wasserfall angegriffen. Kinder hatten die Tiere zuvor provoziert. Der Wanderweg wurde vorerst gesperrt.

Durch einen Hornissenangriff wurden in Bad Urach (Kreis Reutlingen) mindestens zehn Menschen verletzt. Vier Krankenwagen, ein Notarzt und die Feuerwehr mussten am Wochenende ausrücken, um die gestochenen Personen ambulant zu versorgen. Eine Frau wurde ins Reutlinger Krankenhaus gebracht, da sie in den Hals gestochen wurde und über starke Schmerzen und Atemprobleme klagte.

Kinder sollen mit Stock auf Nest geschlagen haben

Nach Angaben des Einsatz leitenden Feuerwehrkommandanten, Wolfgang Dörner, ist ihm berichtet worden, dass es zu dem Übergriff der Tiere gekommen sei, da Kinder zuvor mit einem Stock mehrmals auf das Hornissennest in einem Baumstamm eingeschlagen hätten.

"Hornissen sind friedliche Tiere. Wenn sie in Ruhe gelassen werden, greifen sie nicht an."

Die Hornissen seien so aufgebracht gewesen, dass sie selbst das Feuerwehrfahrzeug verfolgt hätten. "Zum Glück hatten wir die Fenster zu", so Dörner.

Hornissen sind ohne Störung friedlich und stehen unter Artenschutz

Da Hornissen akut in ihrem Bestand gefährdet sind und zu den besonders geschützten Arten gehören, dürfen sie nicht getötet oder ihr Nest zerstört werden. Deswegen hat die Feuerwehr den Wanderweg bis auf weiteres gesperrt, so der Feuerwehrkommandant.