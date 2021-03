Die Corona-Pandemie sorgt für mehr Müll - auch in Horb (Kreis Freudenstadt). Weil es in diesem Jahr keine zentralen "Stadt- und Dorfputzete" geben wird, wendet sich die Stadtverwaltung nun an die Öffentlichkeit - mit der Bitte beim Spazierengehen eine Mülltüte oder einen Eimer mitzunehmen und in Feld und Flur liegenden Müll aufzusammeln. Dieser könne gerne in den öffentlichen Mülleimern entsorgt werden, so die Stadt.