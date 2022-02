Wärmenetze in der Gesamtstadt werden ausgebaut

Die Stadt Horb (Kreis Freudenstadt) baut ihre Nah- und Fernwärmenetze aus. Neue Netze sollen mit erneuerbaren Energien betrieben werden, weil die Stadt bis 2040 klimaneutral werden will. Dazu brauche es eine Wärmewende, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Heizen und Warmwasserbereitung seien wesentliche Bausteine. Drum sollen weitere Wärmenetze aufgebaut werden, auch in den weit verstreut liegenden Teilorten. Zunächst in Rexingen, wo neben kirchlichen und kommunalen Gebäuden auch Privathäuser angeschlossen werden können. Im Frühjahr sollen in der Kernstadt und in Nordstetten Wärmenetze an den Start gehen. Weitere sind unter anderem in Horb-Mühlen, Ahldorf und Bildechingen geplant.