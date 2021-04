Der Holzmaschinenhersteller Homag plant an seinem Firmensitz in Schopfloch im Kreis Freudenstadt die größten Investitionen der Unternehmensgeschichte. Das teilte die Homag-Gruppe mit.

Das Unternehmen aus dem Nordschwarzwald will in den kommenden drei Jahren zwischen 60 und 80 Millionen Euro in die Modernisierung seines Hauptstandortes in Schopfloch investieren. Dort sollen ein Kundencenter, neue Bürogebäude, ein Betriebsrestaurant und ein Logistikcenter gebaut werden.

Homag plant nach eigenen Angaben größte Investitionen der Firmengeschichte SWR Anne Schmidt

Das sei ein klares Bekenntnis zum Standort und eine wichtige Investition in die Zukunft von Homag, sagte der Vorstandsvorsitzende Ralf W. Dieter. Für die Mitarbeiter schaffe man ein angenehmes Arbeitsumfeld und könne sich den Kunden künftig angemessen präsentieren, hieß es weiter.

15 Millionen Euro für polnisches Werk

Zudem will der Holzmaschinenhersteller aus dem Nordschwarzwald 15 Millionen Euro in ein neues Werk in Polen investieren.

Homag beschäftigt weltweit über 6.600 Mitarbeiter und bezeichnet sich als einen der weltweit führenden Maschinen-Entwickler für die Holzindustrie. 2020 setzte das Unternehmen rund 1,1 Milliarden Euro um. Seit 2014 hält der Maschinen- und Anlagebauer Dürr aus Bietigheim-Bissingen die Mehrheit an dem Unternehmen.