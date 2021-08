per Mail teilen

Die Firma Homag mit Sitz in Schopfloch im Kreis Freudenstadt unterstützt Betriebe, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. In einer Mitteilung heißt es, Homag verleihe Maschinen an Holzbaubetriebe, deren Werkstätten zerstört wurden. Außerdem hat der Betriebsrat der Firma beschlossen, 100.000 Euro aus dem von ihm verwalteten Sozialbudget zu spenden. Damit wird beispielsweise ein Ferienlager für Kinder aus der Flutregion unterstützt.