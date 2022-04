Brandstiftungen im Schönbuch und im Neckartal

Im Schönbuch und im Neckartal hat es in den vergangenen Wochen Insgesamt 14 Mal gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Allein dem Polizeipräsidium Reutlingen wurden seit Dienstag mehrere brennende Holzstapel im Kreis Tübingen bei Dettenhausen und Kirchentellinsfurt sowie in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) gemeldet, außerdem zwei brennende Carports, eine Scheune und eine Holzhütte. Weiteren acht Bränden geht das Polizeipräsidium Ludwigsburg nach. Seit fünf Wochen stehen immer wieder Holzstapel in Flammen, etwa in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen). Die Ermittler haben noch keine Spur und bitten um Hinweise.