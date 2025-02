Holzkuh wandelt Hafermilch zu normaler Milch

per Mail teilen

Der Besitzer des Tübinger Café Suedhang, Martin Lai, ärgert sich. Wenn die Kunden in seinem Café einen Cappuccino mit Hafermilch trinken, dann verdient er weniger als an einem Cappuccino mit Kuhmilch. Der Grund: Kuh- und Hafermilch werden in Deutschland unterschiedlich besteuert. Katharina Kregel: