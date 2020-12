Der Zementhersteller Holcim sperrt die Trasse seiner neuen Seilbahn in Dotternhausen (Zollernalbkreis). Laut Unternehmen hat eine Lore Material verloren. Sie sei leicht zur Seite gekippt und das Material herausgefallen. Laut Werksleiter Dieter Schillo sollen nun die Sicherheitsverriegelungen verändert werden. Um während dieser Arbeiten jegliches Risiko auszuschließen, werde die Trasse bis voraussichtlich Ende Januar gesperrt. Straßen, Waldwege und Wanderwege blieben aber zugänglich. Holcim hatte von Anfang an Probleme mit der neuen Seilbahn, vor allem, weil sie zu laut ist. Man wolle deshalb nun einen externen Schall-Spezialisten beauftragen. Das Unternehmen will zudem den Hersteller der Seilbahn in die Pflicht nehmen. Mit den Anwohnern stehe Holcim in Kontakt.