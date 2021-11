Mundharmonikas aus Trossingen für Post-Covid-Erkrankte

per Mail teilen

Hilft Mundharmonika-Spielen bei einer Post-Covid-Erkrankung? Davon ist der Musikinstrumentehersteller Hohner aus Trossingen (Kreis Tuttlingen) überzeugt.

Mundharmonika-Spielen als Therapie für Atemwegserkrankte – so preist der Trossinger Mundharmonika-Hersteller Hohner aktuell seine Instrumente an. Hohner verweist dabei auf Physiotherapeuten, die mit dem Instrument erfolgreich behandeln. Vielleicht hilft es sogar Menschen, die an Post Covid leiden.

Positive Energie

Jedenfalls spürt man sofort die positive Energie, erzählte Gerhard Müller, Hohner-Produktmanager für Harmonikas, dem SWR. Er beherrscht das Instrument meisterlich und erklärt, wie man richtig spielt. Bei einer tief gestimmten Harmonika solle man die tieferen Töne nehmen. Das erhöhe die Entspannung.

Andere Spieltechnik

Die Spieltechnik ist anders als bei anderen Blasinstrumenten: Der Mundharmonikaspieler bläst die Luft nicht nur in die Tonkanäle, sondern zieht sie auch heraus. Zudem kann man sowohl einzelne als auch mehrere Kanäle gleichzeitig anspielen.

"Dieses mehrstimmige Spiel tut einem wirklich gut, weil man dieses Luftvolumen hat. Dieses Klangerlebnis ist einfach erfüllend."

Mundharmonika hilft Asthma-Patienten

Gerade das Anspielen mehrerer Töne gleichzeitig fordert die ganze Lunge. Das Mundharmonika-Spielen gehört in mancher Physiotherapie inzwischen zum Programm, zum Beispiel bei Asthma-Patienten, sagt Ines Weber, Hohner-Produktmanagerin für Bildung.

Mundharmonikas werden auch zur Atemtherapie eingesetzt. SWR Bertram Schwarz

Schwedischer Mundharmonika-Spieler als Vorbild

Als Beispiel nennt sie den schwedischen Mundharmonikaspieler Mattias Bogefors. Nach einem Schleudertrauma habe er das Instrument entdeckt. Es habe ihm bei der Genesung sehr geholfen. Inzwischen arbeitet Bogefors erfolgreich mit Schleudertrauma- und Asthma-Patienten, so Weber.

Pschychologische Wirkung bei Corora möglich

Wenn man eine mögliche Wirkung nicht nur physisch, sondern auch psychisch betrachte, helfe die Mundharmonika auch an Corona erkrankten Menschen. Für die Überwindung der Erkrankung sei regelmäßiges Atemtraining nötig. Und dies werde sicher erleichtert, wenn man Spaß daran habe, ist Weber überzeugt, zum Beispiel, wenn man schöne Lieder spielen kann.

Wissenschaftliche Studien fehlen

Unabhängig von der psychischen Wirkung halten Mediziner eine Atemtherapie mit der Mundharmonika für durchaus erfolgversprechend. Festlegen will sich noch niemand. Denn es gibt noch keine wissenschaftliche Studie. Allerdings verweist ein Medizinprofessor auf die Klarinette: Deren Nutzen bei der Atemtherapie sei tatsächlich schon in Studien belegt.