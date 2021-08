Der Großbrand in einer Lagerhalle in Obernheim (Zollernalbkreis) könnte auf fahrlässige Brandstiftung zurückgehen. Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt gegen zwei Männer.

Die Männer im Alter von 72 und 57 Jahren waren laut Polizei am Dienstagvormittag am Eingang der Halle mit Schweißarbeiten beschäftigt. Dabei haben sie laut den Ermittlungen vermutlich Dämmmaterial hinter der Außenfassade entzündet. Der Brand in der Dämmung breitete sich rasend schnell aus. Die beiden Männer alarmierten die Feuerwehr und warnten die Belegschaft, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr, die bis in die Nacht hinein im Einsatz war, konnte nicht verhindert werden, dass die Halle vollständig abbrannte. Die Nachlöscharbeiten dauern vermutlich noch einige Tage an. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 2,5 Millionen Euro. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Die etwa 70 Meter lange Halle in der Ortsmitte von Obernheim im Zollernalbkreis wurde von einem Möbelhersteller als Lager genutzt, außerdem wurden dort auch Stoffe gelagert. Die Löscharbeiten in der Nacht zu Mittwoch waren laut Markus Haas, Kommandant der Feuerwehr Obernheim, schwierig. Der Wind habe das Feuer immer wieder angefacht.

Kommandant Markus Haas spricht im SWR über die schwierigen Löscharbeiten in Obernheim.

Halle brannte lichterloh

Als die Feuerwehr Obernheim beim Brandort eintraf, brannte die Lagerhalle lichterloh. Es sei schnell klar geworden, dass man Verstärkung brauche, so Haas. Die Feuerwehren aus Meßstetten, Gosheim, Balingen, Albstadt und Deilingen seien alarmiert worden. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Feuer war nur schwer zu kontrollieren

Gemeinsam habe man versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, aber aufgrund der Größe des Gebäudes sei das fast nicht mehr möglich gewesen, so Kommandant Haas. Man habe sich dann auf die angrenzenden Gebäude konzentriert und zu verhindern versucht, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Das sei mit großem Aufwand dann gelungen. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr kontrolliert noch einzelne Glutnester.

Die Feuerwehr Obernheim muss einzelne Glutnester immer wieder löschen. Feuerwehr Obernheim

Lagerhalle war nicht zu retten

Die Lagerhalle in Obernheim ist nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört. Ersten Schätzungen zufolge geht der entstandene Sachschaden in die Hundertausende. Ein 70-jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen der Brandursache haben begonnen.

Bürgermeister: "Alles weg, alles verbrannt"

Bürgermeister Josef Ungermann war am Mittwochvormittag vor Ort, um sich einen Eindruck von der Situation zu verschaffen. Er sagte dem SWR: "Es hat uns sehr schwer getroffen. Es ist ein großer Verlust. Die Schreinerei war eine sehr renommierte Schreinerei im hochpreisigen Segment. Da ist alles weg, da ist wirklich alles verbrannt."

Der Brand hat auch Auswirkungen auf die Bewohner von Obernheim, denn verschiedene Funkantennen auf einem Silo neben dem zerstörten Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Funkqualität sei deswegen eingeschränkt, so Bürgermeister Ungermann.