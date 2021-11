Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Unterkirnach im Schwarzwald-Baar-Kreis ist am Freitagabend ein Sachschaden von 400.000 Euro entstanden. Das Feuer war in einer leerstehenden Ferienwohnung im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Laut Polizei brannte der gesamte Dachstuhl. Verletzt wurde niemand, Die Brandursache ist noch unklar.