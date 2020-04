Ein Dachstuhlbrand hat in einem Mehrfamilienhaus in Tübingen einen hohen Schaden verursacht. Auch in Dornstetten im Kreis Freudenstadt brannte am Osterwochenende ein Haus.

Zu einem Dachstuhlbrand im Tübinger Ortsteil Pfrondorf wurde die Feuerwehr am Samstagabend gerufen. Der Dachstuhl des Hauses brannte aus, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr brauchte Drehleitern und hatte laut Polizei einigen Aufwand wegen einer Photovoltaik-Anlage. Der Schaden wird auf bis zu 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. 90-Jähriger bringt sich in Sicherheit Noch mehr Schaden richtete ein Hausbrand in Dornstetten im Kreis Freudenstadt an. Dort geht die Polizei von mindesten 250.000 Euro aus. Das Feuer war im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen und griff dann schnell auf das Obergeschoss und den Dachstuhl über. Der 90 Jahre alte Besitzer sei allein in dem Gebäude gewesen und habe sich selbst gerettet, so die Polizei. Er blieb unverletzt und kam inzwischen bei Angehörigen unter, weil das Haus unbewohnbar ist.