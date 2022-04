Über 860 Franzosen haben am Sonntag in Tübingen ihre Stimme zur Präsidentschaftswahl in Frankreich abgeben. Das Deutsch-Französische Kulturinstitut Tübingen war eines der Wahllokale, in denen Franzosen, die in Baden-Württemberg wohnen, wählen konnten. Amtsinhaber Emmanuel Macron hat die Wahl gegen Herausforderin Le Pen mit 58,5 Prozent der Stimmen gewonnen.