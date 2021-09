Hohe Gefängnisstrafe im Tübinger Sexfallen-Prozess

per Mail teilen

Für Aufsehen hatte kürzlich ein Angeklagter am Tübinger Gericht gesorgt, als er während der Verhandlung floh. Am Mittwoch wurde er wegen Raubes zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Das Tübinger Landgericht hat ein Urteil in einem ungewöhnlichen Fall gesprochen. Ungewöhnlich zum einen, weil der Angeklagte seine Opfer in eine Sexfalle gelockt haben soll. Zum anderen war der 28-Jährige während des Prozesses vergangene Woche aus dem Fenster des Gerichtssaals gesprungen und geflüchtet.

Mit Hand- und Fußfesseln ins Gericht

Nach einer groß angelegten Suchaktion mit Hubschrauber nahm die Polizei den Mann Stunden später in Reutlingen fest. Zum letzten Verhandlungstag am Mittwoch hatten die Verantwortlichen nun vorgesorgt: Vier Polizisten begleiteten den 28-Jährigen in den Gerichtssaal, er trug Hand- und Fußfesseln, alle Fenster waren geschlossen.

Tübinger Sexfallen-Prozess: Angeklagter wird zu sechs Jahre und drei Monate Haft verurteilt. SWR Knöller, Magdalena

Angeklagter bittet um Chance

Der Angeklagte bat den Richter vor der Urteilsverkündung, ihm eine Chance zu geben. "Ich kann das nicht", rief er immer wieder. Sechs Jahre Gefängnis seien ihm zu viel. Nach Ansicht des Tübinger Richters hat sich der Mann aber wegen besonders schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Betrugs strafbar gemacht.

Richter: "Bedrückendes Verfahren"

Während der Urteilsverkündung zeigte der Angeklagte keine Regung mehr. Der Richter sprach von einem bedrückenden Verfahren. Er bezog sich dabei vor allem auf die Tatumstände. Der Angeklagte soll mit einer 15-Jährigen zwei Männer in Reutlingen in eine Falle gelockt, sie dann geschlagen und ausgeraubt haben. Das Mädchen hatte den Männern zuvor übers Internet Sex gegen Geld versprochen.

Drogen- und Alkoholprobleme

Zwar nahm die Kammer Rücksicht auf die persönlichen Umstände des Angeklagten. Der war nach Deutschland geflüchtet, hatte die Sprache lernen und sich ein Leben aufbauen müssen. Allerdings habe er sein Drogen- und Alkoholproblem nicht im Griff und auch mit dem Sprung aus dem Fenster gezeigt, zu was er fähig sei, so der Tübinger Richter. Ein milderes Urteil sei bei der Qualität der Tat nicht möglich gewesen.