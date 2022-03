Steigende Dieselpreise belasten Busunternehmen

Die steigenden Spritpreise bereiten Busunternehmen, etwa in Rottweil und Tübingen zunehmend Probleme. Aktuell kostet ein Liter Diesel um die 1,80 Euro. Die 115 Omnibusse des Tübinger Unternehmens Schnaith verbrauchen pro Jahr 2,4 Millionen Liter Diesel, sagt Geschäftsführer Rainer Klink. Ein Cent mehr pro Liter bedeute also 24.000 Euro mehr Kosten. Immerhin gleiche die Stadt Tübingen den Vertrag für den Stadtbusverkehr vierteljährlich an den Dieselpreis an. Bei knapp zwanzig Bussen, von denen jeder pro Jahr 80.000 Kilometer fährt, spüren sie den Preisanstieg deutlich, sagt Stefan Beck von Hauser Reisen in Rottweil. Im kommenden Jahr sollen sich die Mehrkosten in den Reisepreisen niederschlagen.