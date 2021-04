per Mail teilen

Nach dem jetzigen Gesetzentwurf zum Infektionsschutz müsste das Projekt beendet werden, weil bei Inzidenzzahlen der Landkreise von über 100, Geschäfte nicht mehr öffnen dürften.

Tübingens OB Palmer (Grüne) betont, dass die Stadt darunter liegt und will in Berlin für das Tübinger Projekt werben. Im ARD-Morgenmagazin sagte Palmer am Donnerstag: "Ich hoffe, dass der Bund das erkennt und für Modellversuche, die erfolgreich laufen, hier eine Ausnahme, eine Öffnung für die Länder ins Gesetz einbaut."