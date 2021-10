Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut will ihrem Wahlkreis treu bleiben. Am Freitag will sie sich erneut zur Vorsitzenden des CDU-Kreisverbands Zollernalb wählen lassen. Gegenkandidaten gibt es laut Kreis-CDU keine. Gastredner beim Kreisparteitag in Bisingen ist Landesinnenminister Thomas Strobl. Der langjährige ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Wilhelm Röhm wird verabschiedet.