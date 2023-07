Kühle Luft und reichlich Wasser: Am Sonntag stieg eine Gruppe von Höhlenforschern den Schickhardtstollen in Bad Urach-Seeburg hinab. Eine erfrischende Exkursion.

Rauschende Wasserbäche, feuchte Wände und eine Innentemperatur von zwölf Grad. Besonders an heißen Sommertagen lässt es sich im Schickhardtstollen in Seeburg bei Bad Urach (Kreis Reutlingen) gut aushalten. Es ist aber nicht die Kühle, die die gut zehnköpfige Gruppe am Sonntag in die Tiefe gelockt hat, sondern ein ganz besonderes Hobby: Die Höhlenforschung. Denn die Exkursion war Teil der Jahrestagung der Südwestdeutschen Höhlenforscher in Lichtenstein-Holzelfingen (Kreis Reutlingen).

Exkursion führt durch 400 Jahre alten Stollen

Ziel der Exkursion: Der Schickhardtstollen. Ein unterirdisches Kanalsystem, das im 17. Jahrhundert angelegt wurde und etwa 500 Meter lang ist. Durch den Stollen hindurch fließt das Wasser des Fischbachs, eines Zuflusses der Erms. Unten ist es also nicht nur kühl, sondern auch nass. Deswegen braucht man für solche Exkursionen auch eine spezielle Ausrüstung: Neoprenanzüge, damit die Höhlenforscher bei längeren Touren im kalten Nass nicht unterkühlen.

So sieht es im Schickhardtstollen aus. Ulrich Gehbauer/ ARGE Höhle & Karst Grabenstetten e.V.

Wasser am Boden und Tropfsteine an der Decke

In etwa fünf Meter Tiefe schlängelt sich der Schickhardtstollen durch die Erde. Der Tunnel ist ziemlich eng und ziemlich niedrig. Die meisten aus der Gruppe mussten beim Gehen die Köpfe einziehen. "Man merkt, dass die Leute früher noch nicht so groß waren", lacht Exkursionsleiter Michael Hottinger.

Dass es viele Tropfsteine gibt, zeigt Exkursionsleiter Michael Hottinger. SWR

Das Wasser stand den Teilnehmern zum Teil bis zur Hüfte und hatte eine ordentliche Strömung. Kein Sonntagsspaziergang also. Im Gegensatz zu anderen Höhlen sei der Schickhardtstollen aber "ein Kindergeburtstag", sagt Hottinger. An einer Stelle führt der Stollen unter der Echaz hindurch. Da ist die Decke dann besonders feucht und die Tropfsteine sprießen förmlich aus der Decke.

Stollen bietet Erkenntisse für die Forscher

Auch Interessant: Das Leben in der Höhle. So tief unter der Erde gibt es einige Fliegen, Schnecken und Spinnen, die es zu erforschen gilt. Während der Begehung hielt Rainer Straub die Augen nach den kleinen Höhlenbewohnern offen. Denn die Tiere zeigen dem Forscher, wie gesund die Höhle ist. Je mehr Arten es gibt, desto besser. Die Tiere legt Straub in eine Lösung und schickt sie ins Labor. Dort werden sie von Biologen untersucht.

Höhlenforscher Rainer Straub nimmt bei der Exkursion Proben von verschiedenen Tieren, die im Schickhardtstollen leben. Ulrich Gehbauer/ ARGE Höhle & Karst Grabenstetten e.V.

Tagung der Höhlenforscher

Die Exkursion in den Schickhardtstollen fand im Rahmen einer Tagung der Südwestdeutschen Höhlenforscher in Lichtenstein-Holzelfingen (Kreis Reutlingen) statt. Das ganze Wochenende sie sich über die gemeinsame Forschung ausgetauscht. Am Sonntag standen dann Exkursionen in verschiedene Höhlen im Kreis Reutlingen an. Veranstaltet wurde die Tagung vom Höhlenforschungsverein Pfullingen.