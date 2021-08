per Mail teilen

In Reutlingen-Betzingen hat es mehrere Jahrhundert-Hochwasser gegeben. Im vergangenen Sommer starteten dort die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz. Doch die Echaz trat wieder über die Ufer.

Das Regierungspräsidium Stuttgart lobt Reutlingen für ein "super aufgestelltes" Stadtentwässerungskonzept. Seit 2002 hat Reutlingen laut Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) 37 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Erst vor einem Jahr wurde mit dem Bau einer Hochwasserschutzmauer in Betzingen begonnen.

Echaz bei Starkregen noch nicht kontrollierbar

Doch die Echaz scheint bei Starkregen nicht unter Kontrolle zu sein. Das erneute Unwetter im Juni kam zu früh, sagte Keck dem SWR, das "Entwicklungskonzept Echaz", sei noch lange nicht beendet. Das Konzept teile sich auf in fünf Abschnitte. Im Bau sei momentan der erste Abschnitt, so Keck. Ende November sollen die Arbeiten fertig sein. Die einzelnen Bauabschnitte seien aufeinander abgestimmt. Nur zusammen, also wenn alle Abschnitte fertig seien, gebe das ein funktionierendes Hochwasserschutzkonzept, sagte der Reutlinger Oberbürgermeister.

In den Jahren 2002, 2013, 2016, 2018 und zuletzt im Juni gab es in den Reutlinger Ortsteil Betzingen ein schweres Hochwasser. Die Ursache sei der Klimawandel, den man nicht mehr leugnen könne, sagte Keck.

Hochwasserschutz an der Echaz

Im Juni 2020 wurde mit den Bauarbeiten zum Hochwasserschutz an der Echaz im Reutlinger Ortsteil Betzingen begonnen. Über zwei Millionen Euro investiert die Stadt allein dort in die naturnahe Umgestaltung einer Grünfläche im Dorfkern von Betzingen. Dort wird der Uferbereich so verändert, dass die Echaz bei Hochwasser über das Ufer treten kann. Das natürliche Regenrückhaltebecken soll heftige Überschwemmungen verhindern.